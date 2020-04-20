一個月前，全球將新加坡視為控管新冠肺炎(COVID-19)的模範生，對感染者後續處理的「黃金標準」獲得讚賞，但從3月中開始，新加坡確診案例飆升22倍，從266例增加到5992例，其中有60%是外籍移工，顯示新加坡忽視移工這塊，低估傳播速度，導致確診暴增。

根據外媒報導，社會輿論認為政府忽視移工處境，對待移工方式等同第三世界，他們像沙丁魚，30萬人擠在40多家宿舍，等於是將成千上萬的人「困在」同一棟建築，且12至20人共用狹小房間與衛浴是常態，4月7日新加坡下令關閉國內非必要工作場所，14日封鎖所有移工宿舍，但所有人全擠在室內，反而比平時更危險。

新加坡律師、前外交官湯米科姆(Tommy Koh)曾警告「這些宿舍就像一顆定時炸彈，正在爆炸」，為了降低傳染，政府將部分男性移工安置在停車場、軍營，打算將健康移工安置在郵輪，鑿於先前郵輪爆發感染，還需考慮是否符合防疫規範。

其實新加坡移工住宿環境糟糕的問題存在已久，2008年多名移工感染水痘、2016年新加坡受登革熱、茲卡病毒重創，移工之間也爆發疫情，新加坡國立大學的醫學教授戴爾費雪(Dale Fisher)表示，如果不儘快阻止移工群聚感染，醫療系統恐不堪負荷，戴爾費雪也指出，新加坡防疫政策與香港形成對比，「在新加坡，我們希望生活繼續正常進行」，反觀香港關閉學校、在家辦公、升級控管，目前來看香港做法更加有效，「新加坡應對病毒方式更像是一場賭博，你可能會小贏幾把，然後輸一把大的」。