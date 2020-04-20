窮到吃土的「土」，真的可以吃下肚！位於加勒比海的海地，窮苦人家會用「泥餅乾」來充飢，即使知道泥土中的寄生蟲、工業毒素還有惡劣的製作環境，都可能對健康帶來威脅，但他們肚子餓的時候，根本別無選擇。
一片不到台幣2塊錢的泥餅乾，製作方法是將泥土加上鹽、少許蔬菜以及奶油，均勻攪拌後，一坨一坨挖起泥團，搓成一片片圓形餅狀，放在太陽下曬乾或是用火烤乾，成品乍看不會發現是泥土做的，小朋友拿到泥餅乾，就往嘴裡塞，對他們來說這是保命的食物。
根據外媒報導，泥餅乾吃起來沒什麼味道，口感又乾又硬，當地醫生表示泥餅乾沒有營養價值，且可能含重金屬、細菌等，長期食用恐出現拉肚子、手腳浮腫，更慘的是有些海地居民連買泥餅乾的錢都沒有，銷售量不如以往。
海地是美洲唯一的極度貧窮國家，2015年每個人平均年收入804美元，是世界上最低度開發國家之一，平均壽命僅42歲，甚至10分之7的海地人，每天收入只有1至2美元。
文章來源：thesized
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