經濟不景氣，物價也不斷飆升，想吃到銅板價美食，可說是越來越不容易。日前有一名網友抱怨，至一間旅店用餐，店家佛心提供89元吃到飽的早餐服務，沒想到竟有人還打算打包，讓他相當傻眼，不過由於價格太佛心，不少人反而歪樓跪求店址。

一名網友在《爆廢公社》提到，日前至一間旅店用餐，店家提供早餐吃到飽服務，沒想到現場逮到有人吃飽後，竟還用衛生紙包裹雞塊、蘿蔔糕及香腸等，企圖偷偷打包，讓他直呼太誇張「我相信89元早餐不限時不限量吃到飽，真的已經非常的便宜，但是人性的貪婪更是無底洞！」。

不少網友傻眼表示「這包包不都是油了嗎？還用衛生紙...這包回去也不能吃了吧！」、「人性的貪婪更令我吃驚」、「89元早餐吃到飽...彿心。辛苦了！不過還是不能小看部份台灣人的劣根性」，還有人分享類似經歷「我朋友還遇到在火鍋店把蔥給打包的」、「我曾看過在自助火鍋店拼命煮肉跟蝦子，然後把他塞到包包裡的塑膠袋的，超多包有夠噁心」。

更多人歪樓求店址，「在哪？很適合每次早餐都吃很多的我」、「89元應該賺不到什麼錢吧！真想來去吃看看，可惜不在台北」、「哪裡啊？89元吃到飽，老闆應該會破產吧」、「竟然有吃到飽的早餐店？在哪啊」，有知情網友透露「有蛋有菜，有麵包有稀飯，有咖啡有豆漿」、「在高雄六合路的一間飯店哦」、「這間不是高雄六合湯姆熊對面的旅館嗎？」。