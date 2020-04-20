飛越維多利亞瀑布與「魔鬼游泳池」(影片源自Youtube)

天氣越來越熱，又到了玩水游泳的季節，位於非洲贊比西河(Zambezi River)、且被稱為無邊際的魔鬼泳池(Devil's Swimming Pool)，就在世界知名的維多利亞瀑布(Victoria Falls)頂端，不僅是世界遺產，也是南非最重要的旅遊景點之一。

維多利亞瀑布是世界三大瀑布之一，壯觀的景色讓第一次見到它、也是首位發現這瀑布的蘇格蘭探險家大衛李文斯頓(David Livingstone)，以維多利亞女王名字命名，1989年列入世界遺產，魔鬼游泳池位於維多利亞瀑布上方，是個天然泳池，號稱全世界最危險的天然游泳池，位在懸崖旁邊，同時也是瀑布的邊緣，旁邊就是100多公尺深谷。

乾旱時期水流平緩，相對比較安全，但不代表不刺激，夠勇敢才敢下水，想要前往魔鬼游泳池，必須徒步約3小時，過程中要跳過許多岩石，來避開危險激流，如果不小心失足，就會被沖下瀑布；尤其雨季時，水流更是湍急，當地人稱「霹靂瀑布」，水流量最大時，遠在40公里外就能聽到瀑布聲。

魔鬼泳池一年只開放2個月，也就是9月到10月的旱乾旱期，曾有到訪的遊客形容，「趴在魔鬼池有接近死亡的感覺」，可見其刺激程度，且自1959年以來，這裡已經奪走至少17條人命，但每年仍吸引許多熱愛冒險的遊客前往嘗試。