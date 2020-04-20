辣模Yumi.k因為精緻五官和魔鬼般的身材在網路上擁有高人氣，她也從不吝展現自己的完美曲線，經常在社群媒體上貼出養眼照片，放送福利給粉絲。日前她在IG上分享自己近日看醫生時發生的趣事，超害羞的對話讓人看了臉紅心跳。

Yumi.k近日在個人的IG上PO出一張穿著白色比基尼的辣照，並分享一則生活趣事，表示近日到醫院檢查身體，看診時和醫生透露她的胃似乎有點問題，怎麼吃都吃不飽，害她一直發胖。醫生看到她帶著口罩便說：「你很胖嗎不會吧？你把口罩拿下來我看看」看完之後疑惑的問：「你臉很小呀是胖在哪？」沒想到一旁的朋友聽了馬上開玩笑的回說：「她胖在奶啦！」讓氣氛瞬間尷尬，醫生也不禁羞紅了臉。

在 Instagram 查看這則貼文 Yumi.k（@yumibb8888）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 上午 5:39 張貼

文章曝光之後引起熱議，不少網友紛紛留言回應「奶太胖了需要男友扶」、「笑死」、「哈哈哈醫生應該也一臉尷尬」、「胖在幸福的地方」、「全脂奶」、「我也想不通你胖在哪邊」、「這就是好朋友才會這樣說」、「被朋友直接出賣哈哈」、「胖的部位正確」、「這絕對是好朋友…」、「想看影片」、「醫生：胖得好！」。