吉澤明步(吉沢明歩)是日本知名前AV女優，早期從事寫真偶像，直到2003年才轉職AV女優，還曾獲得「MOODYZ」年末大感謝祭2007最優秀女優獎，直到2019年3月結束AV生涯，也讓不少粉絲感到不捨，而近期她發行自傳小說《單體女優》，揭露對於女優一職的想法，與自己拍片的4大禁忌。

36歲的吉澤明步受訪時被問到，為何會想出版自傳《單體女優》，她回應「退休前工作很忙，如今終於有時間了，能夠上烹飪課、看電影或遛狗等，但我往回看這半年來，希望能過得更充實，因此決定開始寫作」，由於這是第一次出書，也讓她有些不好意思。

更提到，工作中曾3次想過要引退，因為有時對於作品內容感到沮喪，但每當在見面會上，看見粉絲們的笑容時，就讓她重拾力量，讓她非常感謝粉絲們的支持。而對於拍片的內容，其實吉澤明步也是有禁忌，其中包括「無套、中出、蕾絲邊及肛交」4種。

「無套、中出」是為了保護自己，也是對新生命的負責，更不希望誤導懵懂的年輕人，而肛交則是生理上無法接受。自傳中赤裸的分享當年因瞞父母，偷拍成人片的過往，入行後先後交了4名男友等點滴，由於AV產業生態不斷改變，有時2天的拍攝內容，卻要在1天完成，這已成司空見慣，讓演員難以負荷，憂心不知這一行未來會如何發展，她也希望透過自己的書，讓想踏入AV界的女優們有心理準備。