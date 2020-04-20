新冠肺炎防疫期間，配戴口罩是抗疫基本配備，就連搭乘捷運也必須全程戴著，希望能夠降低傳染的風險。有一名網友透露，日前買了9片口罩，之後欲使用打開時，才發現其中有5片沒有繩子，讓他相當傻眼，也釣出知情人士分析原因。

一名網友在ptt寫下「這口罩品質...」，日前買了9片口罩，沒想到打開後才發現，其中有5片沒有繩子，無奈地說「只能怪我當初拿了沒檢查，沒繩子的口罩還放在後面，真的很衰，不知道可不可以換？」，並建議網友們在購買後，也最好要檢查一下。

不少網友回應「我去超商領，店員都叫我確認沒問題才出去，應該可以換吧」、「以前商店賣的好很多好嗎...棉繩的品質有差，不過現在這狀況只能將就點用，總比沒有好」、「公司的前輩同事今天才收到，說口罩的繩子拆開就是斷的了」、「藥局其實已經儘量挑出瑕疵品了」、「拿回去換吧！不然就自製耳掛的，每個東西生產都有良率問題，只是你真的太好運了」。

還有知情網友分析指出，口罩由尼龍紗和彈性紗製成，口罩後打高週波貼合才會牢，並點出5點繩子易斷的可能原因「1.生產廠商使用的機台都是舊機台比較多，所以良率相對低。上機效率甚至有到40%的良率不到；2.有些口罩繩廠商會使用聚酯纖維(PET)的原料，導致貼合良率降低；3.其實有些口罩廠有買大陸的口罩繩加工，但是原料是甚麼我不確定；4.口罩繩廠商雖然列在經濟部裡面，但並沒有任何的補助；5.其實口罩的生產速度非常快，但是口罩繩的速度很慢，一台大概每天8至10公斤」。

最後表示，由於口罩需求量大，同時要兼顧品質與產能，其實相當不容易，有些廠商甚至改用較便宜的原料，再加上使用舊機器製造，以上兩點為口罩貼合良率降低主因。