台灣的街頭常見的早餐店，是不少上班族和學生一天的活力來源，但你有看過這種吃法嗎？有一名網友就透露自己很喜歡吃草莓吐司夾蛋，但發現這種甜配鹹的組合似乎有許多人無法接受。文章引起熱烈討論，還有內行人跳出來揭秘超美味的隱藏吃法。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己到早餐店點餐的時候，因為喜歡甜甜鹹鹹的口味，特別愛點「草莓蛋吐司」，但發現似乎滿多人無法接受，讓他忍不住好奇發問「請問有沒有人吃草莓蛋吐司被人說很噁心呢？」想看看有沒有同道中人。

文章曝光之後以起熱議，不少人紛紛熱烈回應「自己也有這樣吃過, 還不錯」、「南部覺得好吃北部覺得怪」、「覺得可以好吃」、「每天的早餐好吃+1」、「這樣超好吃，又甜又鹹，小學上課最愛!」、「話說這樣吃還蠻好吃的」、「才不會呢！妳懂吃」、「這個真的好吃！都給我去吃看看」但也有網友持相反意見「這我不行，味道超奇怪」、「不敢嘗試」、「看起來是有點噁心」、「為什麼要玩食物？個人不能接受熱熱的水果」、「小時候很愛，現在覺得噁心」。

但還有內行人揭秘其他神美味的甜鹹隱藏吃法「草莓肉鬆好好吃+不熟蛋」、「草莓+肉鬆，超好吃」、「巧克力卡啦雞吐司不錯吃」、「巧克力薯餅蛋吐司」、「巧克力薯餅鮪魚蛋三明治超好吃的」、「巧克力+漢堡肉」、「草莓醬加起司片也超搭」、「我是吃卡拉巧克力蛋和草莓肉鬆蛋&花生豬排蛋」。