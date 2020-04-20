古代打仗時，軍力雖然很重要，但地理位置及城池等各項條件，也是導致戰爭輸贏的因素。在現今保持較完整的城池中，會發現裡面還蓋有一個小城池，被稱為「瓮(甕)城」，修建於城門外，大多為半圓形的護門小城，方形則較少見，形狀宛如「甕」，甕城雖然小但卻有非常大的用處。

在《禮記》中將國都的城門稱為「國門」，假若國門被攻破，這也代表將面臨國家滅亡，而為了防禦城池而建了「甕城」，其依附於城門並與城牆相連，假若敵軍攻入甕城中，只要將主城門與甕城門同時關閉，就能將敵軍困於裡面，形成「甕中捉鱉」的局勢。

甕城何時出現？目前考古最早於約4千年陝西神木石峁遺址中發現，更可追溯至龍山晚期到夏朝早期，《國風·鄭風·出其東門》中曾記載「出其闉闍，有女如荼」，此意思為「我走出外城門，只見女子多如花」，而其中的「闉」就是甕城的早期雛形。

甕城名稱也會隨朝代改變，先秦稱為「闉」，漢朝叫「曲城」或「回門」，唐朝稱「羊馬城」或「曲城」，宋朝叫「瓮城」或「羊馬城」。甕城在宋朝時發展純熟，還形成國家制度，甚至不斷想辦法改造，在《武經總要·守城》寫到「門外築甕城，城外鑿壕去大城大約三十步…其城外甕城或圓或方，視地形為之」。

甕城為軍事防禦性建築，其一作用是「屏衛城門」，為城池防護增一道防禦系統，可拖延敵軍攻城時間與增強難度，不僅如此，敵軍攻入甕城城門後，由於其內部空間較小，也可減少敵軍士兵與兵器數量，短時間內削弱敵軍戰鬥力，二來是「攻守布陣」，守軍可在甕城中排兵布陣，並主動出擊進入甕城的敵軍。第三是「四面夾擊」，由於甕城四周皆為高牆，可在牆上佈署弓箭手，帶敵軍進攻甕城後，可以八方包圍的優勢對敵軍放箭。