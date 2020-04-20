台北的大眾運輸發達，交通十分便利，但有網友卻注意到許多台北人都很喜歡走路，而且走得距離還很長，讓他忍不住好奇發問「為什麼台北人很會走路? 是不是路上商店多 所以比較不容易覺得無聊」文章在網路上引起熱議，有網友也透露關鍵原因是因為台北的一項優勢。

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼台北人很會走路?」發文，表示他發現台北人真的很會走路，並透露他有一個朋友從公館走到忠孝東路竟然覺得一點也不遠，甚至「光華走到林森北路、光華走到信義區、西門町走到南機場、台北車站走到萬華廣州街」都全部OK，他也注意到如果捷運隔個2到3站的距離，很多台北人都可以用走的，讓他不禁好奇直呼「是不是路上商店多，所以比較不容易覺得無聊？如果是其他縣市連巷子口100m都要騎車」。

文章曝光之後引起熱議，網友紛紛留言表示「之前一個同學，到高中連機車都沒坐過的」、「台北人不只能走很遠.而且走路超快~」、「騎車要花半小時找車位 再花半小時走路」、「上大學才知道 一堆台北人都沒駕照」、「台北騎樓就是好走啊」有網友也指出關鍵原因是「人行道」的關係「大馬路真的好走啊，人行道寬又沒有機車亂停」、「因為有人行道吧」、「台北大眾運輸＆人行道相對其它縣市較完善」、「只有台北有勉強堪用的人行道」、「台北走路環境很舒服」、「認真回，因為台北人行道又大又寬」。