海軍敦睦艦隊官兵15日下船，19日便傳出24人確診新冠肺炎，法國海軍「戴高樂號」航空母艦，也驚爆確診人數多達1千多名，造成民眾人心惶惶。日前一名網友提到，無論是哪一種傳染病，當兵時似乎容易群聚感染，好奇詢問「軍中感染風險是否比一般人高？」，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT表示，新冠肺炎疫情嚴峻，不只台灣軍艦爆出疫情，就連法國法國戴高樂號也是如此，好奇在當兵過程中，無論新冠肺炎還是流行性感冒、腸胃炎等各種傳染病，是不是傳染狀況較嚴重，「請問當過兵的人，會覺得軍中的傳染病風險高嗎？會不會比一般人來得高？」。

不少人回應「高到嚇死人，新訓感冒咳了快一個禮拜」、「超高，一人得病萬家咳」、「去年我在裡面，我吃了兩個月的藥都好不了，退伍過幾天馬上好」、「睡通鋪、集體行動，單這兩個就能大爆炸了」、「2月去成功嶺，交叉感染重感冒，鼻塞到不行」、「超高。這輩子感冒最嚴重一次就在當兵得的，新訓完放假直接發高燒，在家昏睡4天才好」。

還有人曝群體感染慘況「我在軍中得過水痘，結果我們那一連被營長罵水痘連，不知道是誰先開始」、「之前當兵的時候，有一個人得B流，最後十幾個都被傳染，一起隔離一間寢室」、「住過金門的坑道，比新訓大通舖還猛，晚上睡覺時根本咳嗽合唱團，我曾經咳嗽咳了整整一個月好不了」、「我新訓感冒從班尾傳到班頭，再從班頭傳回班尾，二階段訓A流爆發，差點搞到不能放假」。