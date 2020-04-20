端午節快要到了，除了愛國詩人屈原之外，不少人也會聯想到民間故事「白蛇傳」中，白娘子和許仙之間可歌可泣的愛情故事。日前就有人意外發現一種極為罕見的突變白蛇，全身雪白的皮膚讓網友看了都不禁驚呼「白素真是妳嗎？」

「澳洲維多利亞捕蛇者」〈Snake Catcher Victoria Australia〉粉絲專業昨〈19〉日貼出一張照片，表示有民眾在澳洲北部發現一條白蛇，並將牠交給北部地區野生動物園〈Territory Wildlife Park〉照顧，從附上的照片可以看到該蛇全身皮膚都是雪白的，在光線下還顯得閃閃發光，十分美麗，

領土野生動物公園的發言人也指出，這條蛇名為席夫爾鉛灰蛇（slaty grey snake），是澳洲在地的一種蛇，正常來說牠們的皮膚應該都是深棕色，從這白蛇的黑色眼睛可以知道牠並沒有得白化症，判斷牠應該是一種極為罕見的突變物種。園方目前先將牠做隔離處理，檢查確認沒有任何健康或傳染性疾病的問題之後會再公開展示給遊客看。

白蛇的照片曝光後引起網友熱烈的討論，除了外國網友留言回應「這條蛇太美了」、「我下巴合不起來，也全身起雞皮疙瘩，實在是太漂亮的生物」、「讓我聯想到棉花糖。」、「讓我聯想到棉花糖。」、「我討厭蛇，但這尾真的美翻！」也有不少華裔網友聯想到白蛇傳中的美麗蛇精白素真。