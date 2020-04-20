移居至其他星球，一直是人類研究的目標。近日NASA科學家在分析克卜勒太空望遠鏡（Kepler Space Telescope），儘管它於2018年因燃料用盡退役，但其中還有大量數據，仍值得科學家繼續研究，發現在300光年外，竟有一顆體積與溫度類似地球的行星，讓他們相當吃驚。

根據《Science Alert》報導，克卜勒望遠鏡探索超過2600顆太陽系外的行星，儘管已退役2年，但仍有大量數據需分析，近日德克薩斯大學收集數據時，發現電腦系統出錯，於是詳細檢查資料，在克卜勒望遠鏡發現的數千顆系外行星中，距離約300光年處，有一顆與地球大小和表面溫度相似的行星。

Out of the 2,600+ exoplanets found using the Kepler spacecraft, a planet 300 light-years away is the most similar in both size & estimated temperature🌡 to Earth🌎

The starlight Kepler-1649c receives from its host star is 75% of the amount of light Earth🌎 receives from our Sun☀ pic.twitter.com/A0URh6ABX6 — NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) April 15, 2020

研究員范德堡（Andrew Vanderburg）表示「這令人非常興奮，它的環境可能宜居，還與鄰近的行星相互作用」，命名為「Kepler-1649c」，其體積為地球的1.06倍，圍繞一個紅矮星運行，並從紅矮星接收星光，約為地球從太陽接收到的75%，就連表面溫度也很接近地球，還位於恆星宜居帶，行星上可能擁有充足的水資源。

而Kepler-1649c每19.5個地球日，就能環繞紅矮星運行一周，意思是地球過了19.5日，就代表過了一年，不過，紅矮星會產生頻繁且驚人的火焰爆炸，恐會影響到鄰近的星球，使宜居帶行星的大氣層剝離，變得無法宜居，加上目前仍不清楚Kepler-1649c的大氣成分、厚度、準確溫度及水保持液狀能力，是否適合人類居住仍是未知數。