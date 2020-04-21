全球知名成人網站「Pornhub」，面對新冠肺炎(COVID-19)疫情，展現極大的幫忙決心，繼先前推出高級會員(premium)免費看的方案後，又有「新作」讓大家眼睛為之一亮，新網站「Scrubhub」老少咸宜，在辦公室也可以放心觀看，因為「Scrubhub」只是在教你洗手！

「Scrubhub」網站一打開與「Pornhub」設計幾乎一樣，這樣幽默設計讓人會心一笑，內容則是鼓勵大家勤洗手，世界各地的網友上傳洗手影片，有正常的、當然也有稍微不正經的洗手影片，像是洗小黃瓜、雙手與裸體芭比娃娃跳舞後洗手，不經意曝光的保險套，充滿搞笑創意。

不只有洗手影片，還有洗手直播，每30分鐘示範真人洗手，如果有興趣拍片做Scrubhub的手模，也可以在網站上應徵；網站內還可以購買肥皂等清潔手部用品，收入將會捐給專門幫助經濟有困難、提供食物給防疫人員的美國非營利組織，「Invisible hands」與「Frontline foods」。

「Pornhub」近年來不斷打破大家堆成人網站的印象，除了跨足時尚界、也相當關心社會議題，藉著前一次高級會員免費看的熱潮，推出洗手網站鼓勵大家注重衛生，防疫同時也保護自己。