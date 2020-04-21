對於不少山友來說，登上台灣第一高峰玉山，是人生的夢想清單之一。不過日前卻有一對父母自爆，只帶著輕裝備就偕3歲女兒爬玉山，並將辛苦過程記錄下來PO網分享；過程中遇到山友的勸退則一律回絕，甚至認為這是「走在夢想的路上」，表示無論如何，絕不回頭。消息一出，立即引爆網友怒火，認為他們輕忽登山的危險性，將孩子暴露在危險之中，「根本是在玩命！」

這對父母日前在PTT「媽寶板」以「帶女兒去爬玉山(3Y1M)」為題，PO文透露，上月底帶著3歲女兒爬玉山，並表示夫妻兩人都是很普通的人，沒有特別的體能，只是努力去做，希望可以高興育兒的同時也兼顧自己喜歡的生活。而爬玉山是他們的人生必做清單，從女兒出生開始，便帶她爬過石門山、七星山、合歡群峰等，以及國內外數十條國家步道。

這位父親在貼文中詳實紀錄與妻子帶著3歲女兒爬玉山的過程，為了走在「夢想的路上」，他們自主訓練了1個月，「帶著剛滿3歲的女兒爬玉山，一路上受到許多山友的鼓勵與勸退。鼓勵讚美的我們感恩收下，是前進的動力；勸退的我們一律回絕。不管前面的路有多艱難，我們打算慢慢適應高山狀況，用比別多一倍的時間慢慢走，我們絕不回頭。」

他提到，過程中他們經歷了許多意外和挑戰，「我們耗盡身心，若不輕咬舌頭，一秒就能失去意識，坐下就不想再走，只剩意志力支撐著。」萬幸的是，儘管一路遭遇不少磨難和挑戰，他們總算歷劫歸來。

看似相當正面勵志的分享文卻意外引爆網友怒火，一面倒痛批他們將孩子暴露在危險之中，「想到小小的腳和足弓這樣被虐待，還要冒著失溫和墜谷危險，真的很想哭」、「『只是努力去做』？不如說努力去送死比較貼切」、「看照片中的裝備還帶著幼兒，真的覺得你們把生命當兒戲」、「姑且不論小孩是不是太小，光看到父母穿牛仔褲上山，就不得不噓一下了！」

一名同樣是3歲小孩的媽媽，且擁有攻玉山經驗的女山友也分析其中的危險性，直言對平常沒運動習慣的人來說，爬玉山相當困難，更何況還只是個3歲的小孩，「光路程來回約25公里，總爬升1750M，主峰3952M，過排雲的路到主峰2.4K，爬升550M，這段攻頂前的碎石坡我光想就完全不可能冒著身命危險帶我小孩攻頂，無論你有沒有在排雲過夜休息，對小孩而言就是一種折磨」、「你們卻選擇讓小孩逼迫在危險之中，這根本就是在玩命」。