新冠肺炎(COVID-19)疫情還未降溫，戴口罩以及保持社交距離非常重要，盡量壁免親密接觸，但少了與人接觸、擁抱的溫暖，有些人不免感到孤單，要怎麼度過非常時期呢？冰島林業局鼓勵居民，不能抱人「來抱樹」吧！

冰島最大的「哈羅姆斯塔斯塔國家森林(HallormsstaðurNational Forest)」，護林員佛索爾斯坦(Bergrún Anna Þórsteinsdóttir)表示，疫情爆發時期，建議人們前來享受森林、擁抱樹木，感受大自然的能量，且他們已經清理森林路上積雪，並標記安全距離，可以放開心抱樹。

林業局經理福芬森(Þór Þorfinnsson)形容，「擁抱樹木時可以閉上眼睛，當臉頰貼在樹上，可以感受到一股暖流，從樹木流進身體，從腳趾開始一直到大腦，你可以獲得非常棒的放鬆，面對新的一天與挑戰」。

林業局建議每天抱樹5分鐘，可以解決煩惱並感到安心，還教導大家各種抱樹的方法，至於有人擔心是否有感染風險，林業局表示森林有足夠樹木，不必擔心大家都抱同一棵。