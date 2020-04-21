新冠肺炎(COVID-19)疫情還未降溫，戴口罩以及保持社交距離非常重要，盡量壁免親密接觸，但少了與人接觸、擁抱的溫暖，有些人不免感到孤單，要怎麼度過非常時期呢？冰島林業局鼓勵居民，不能抱人「來抱樹」吧！
冰島最大的「哈羅姆斯塔斯塔國家森林(HallormsstaðurNational Forest)」，護林員佛索爾斯坦(Bergrún Anna Þórsteinsdóttir)表示，疫情爆發時期，建議人們前來享受森林、擁抱樹木，感受大自然的能量，且他們已經清理森林路上積雪，並標記安全距離，可以放開心抱樹。
林業局經理福芬森(Þór Þorfinnsson)形容，「擁抱樹木時可以閉上眼睛，當臉頰貼在樹上，可以感受到一股暖流，從樹木流進身體，從腳趾開始一直到大腦，你可以獲得非常棒的放鬆，面對新的一天與挑戰」。
林業局建議每天抱樹5分鐘，可以解決煩惱並感到安心，還教導大家各種抱樹的方法，至於有人擔心是否有感染風險，林業局表示森林有足夠樹木，不必擔心大家都抱同一棵。
文章來源：skogur
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。