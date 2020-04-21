上海20日凌晨驚傳地震？事實上，建造完成近20年的上海中環中心4幢逾20層樓的「爛尾樓」，昨凌晨罕見的進行聯動爆破拆除，短短15秒便讓萬丈高樓瞬間夷為平地，而巨大的聲響和劇烈晃動也讓周邊民眾誤以為是地震，使得上海地震局緊急出面闢謠。

上海中環中心4幢大樓群，包括T1、T2、T3樓及興力達B區公寓樓，總面積為25萬平方公尺，昨凌晨0時30分，同步進行爆破，爆破面積達18萬平方公尺，使用的炸藥更高達7噸之多，強大的爆破也使得當地出現1.7級的震感，上海地震局為了避免民眾恐慌，也緊急出面闢謠，指出該震動是爆破作業所致，與地震無關。

爆炸聲穿破夜空！上海中環爛尾樓爆破拆除。（影片取自YouTube/中國新聞網）

據悉，施工單位在進行爆破之前做足防護，除了在主樓區域掛滿綠網防止粉塵及飛石外洩，並同時出動大量噴水設備進行防塵作業。短短15秒的爆破畫面可見建築主體慢慢下落，而向前傾倒的距離最遠5、60公尺，聲音比落雷聲稍微小一點。

負責接手的寶能集團上海公司總經理楊風慶也表示，該項改建工程將投入250億到300億人民幣，約耗時5年打造成一個65萬平方公尺，集辦公、商業、飯店、娛樂、金融等多元功能的城市綜合體，「這裡今後將是上海的西大門，兩三條地鐵交聚，周邊有眾多的人口，目標成為上海西部的一個商業消費中心，同時也能吸引到其他中心城區的居民，如果做得好還能輻射長三角。」