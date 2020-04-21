新冠肺炎疫情延燒，民眾開始戴起口罩防疫，不過口罩一戴就是好幾個小時，一天下來，相信讓許多人的耳後，都感受到被緊緊勒住的不適感，為此網路也出現各種舒緩妙招，像是使用衛生紙、迴紋針來自製口罩扣，日本網友更是大搞kuso，使用各種創意公仔製作口罩輔助扣，不只視覺效果強烈，更有滿滿的安全感。

防疫期間久戴口罩，口罩上的棉繩對耳背造成壓迫，長時間佩戴形成疼痛。日本知名插畫家齊藤幸延，為了解決這項不便，於是開發出猛男公仔口罩扣，用超狂的肌肉支撐耳後，溫柔又提供力量，來緩解耳朵的痠痛感。

而齊藤幸延的創意也引起廣大迴響，讓許多網友發揮創意，有了各種嘗試，像是使用蜘蛛人，重現用蛛絲撐住列車的經典電影場景；其他還有放上ET、玩具總動員胡迪等公仔，各種怪招都讓人會心一笑。

若是民眾沒有這麼大的「恥力」，戴上公仔出門也沒關係，網路上仍有很多簡單的舒緩妙招，包括拿衛生紙對折兩次，並放置耳後；抑或是把迴紋針當做扣環使用，也能將繩子拉離耳朵，這些都是減輕耳朵壓力的方法之一。