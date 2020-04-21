因疫情，排隊買口罩已經成為大家的日常，排隊時無聊，除了滑手機，就是聽別人聊天。

有個朋友，有天排在一位爸爸前面，這位爸爸牽著大約4、5歲的小女孩在排隊。突然小女孩大聲的說：「把拔，馬麻為什麼要去天上？」

朋友聽了，心中一凜。想著：「喔，原來是個喪偶的先生，辛苦的一個人帶著孩子…。」朋友正在腦補，並想說是不是先讓這個爸爸先領口罩時…，只見爸爸大聲的跟小女孩說：「妳馬麻是空姐，到天上是去工作，不要說的好像她死了…」

朋友：…。