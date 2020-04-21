小譚道聽圖說》在天上… 16:302020/04/21 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》在天上…(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因疫情，排隊買口罩已經成為大家的日常，排隊時無聊，除了滑手機，就是聽別人聊天。 有個朋友，有天排在一位爸爸前面，這位爸爸牽著大約4、5歲的小女孩在排隊。突然小女孩大聲的說：「把拔，馬麻為什麼要去天上？」 朋友聽了，心中一凜。想著：「喔，原來是個喪偶的先生，辛苦的一個人帶著孩子…。」朋友正在腦補，並想說是不是先讓這個爸爸先領口罩時…，只見爸爸大聲的跟小女孩說：「妳馬麻是空姐，到天上是去工作，不要說的好像她死了…」 朋友：…。 #小譚道聽圖說 #譚淑珍 #小女孩 #爸爸 #排隊 #大聲 #馬麻 你可能也想看 推薦閱讀 全家人睡同床 女學生半夜被爸誤當媽「又抱又摸」 09:482020/04/17 社會 徐若瑄被爆碩士論文主題研究自己 網傻眼：這也行？ 11:122020/04/17 娛樂 Top5 志村健日本喜劇王逝 留14億遺產私生子成謎 01:072020/04/18 娛樂新聞 減少口罩排隊時間 市議員推出代辦服務 10:272020/04/18 生活 雪乳妹上空自拍好眼熟 大叔細看驚覺是愛女 22:332020/04/18 社會 減少排隊時間 議員推口罩代辦服務 04:102020/04/19 地方新聞 隨機殺人兇手為何多男性 心理關鍵解析 08:082020/04/19 日常 零確診高美濕地人車增 警大聲公宣導防疫 16:452020/04/19 生活 6歲女童隔離10天後慘死 祖父母聲稱感染身上卻有「性虐待痕跡」 22:092020/04/19 國際 美國2000萬人失業 上萬輛車排隊領食物 22:412020/04/19 國際 話題熱門新聞 辛苦一輩子為何老後破產 日本老人悲歌 - 日常 - 話題 何晶年領21億？淡馬錫發聲明回應 - 時事 - 話題 去全聯購物竟帶手槍！她怒揭原因 - 日常 - 話題 人類能移居太空？發現地球雙胞胎 NASA震驚 - 話題 丼飯的「丼」怎麼唸？原來一直都念錯 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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