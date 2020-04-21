海軍敦睦艦隊磐石艦爆發國內最大宗的群聚感染，24位官兵確診新冠肺炎，最讓民眾感到擔憂的是，他們在15日統一離開艦隊後，足跡遍布台灣西半部，唯獨遺漏了彰化，讓當地縣議員吳韋達也不禁自省「是不是彰化沒什麼好玩的？」當地人也留言自嘲「根本邊緣縣…防疫的時候，突然覺得越邊緣越好呢！」

時代力量彰化縣議員吳韋達昨（20日）深夜在臉書有感而發，PO文指出「這次軍艦疫情全台趴趴走，西半部獨漏彰化，是不是彰化沒什麼好玩的，被漏得真徹底，不知道該開心還是難過。」

染疫官兵女友高風險？指揮中心：掌握13人（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「那我該為新竹縣感到一絲絲的希望嗎？我們還有個峨眉湖」、「等等，南投應該也是邊緣人吧」、「先別開心那麼早，彰化市有兩所大醫院呢」；更有不少當地人自嘲「被排擠了…」、「歡迎大家宜居彰化」、「颱風也不會來彰化啊」、「他們不知道彰化是寶地也好」、「防疫的時候，突然覺得越邊緣越好呢！終於知道邊緣人的價值了吧！笑著笑著就哭了…根本邊緣縣」。

不過也有內行網友指出關鍵「因為彰化沒有百貨公司購物中心啊，高鐵站人也很少」、「這次機乎都跟大型商場有關」、「彰化除了白天有景點，晚上八卦山以外就沒地方去了，對年輕人來說是真的無趣」。