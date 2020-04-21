一般民眾在需要早起的時候，總是會設定鬧鐘來叫醒自己，不過也有許多人是一躺平就熟睡，鈴聲調的再大聲，鬧鈴時間設定再密集都沒用，甚至最後自己沒醒，反倒是吵醒了室友或鄰居。日前就有網友在PTT上發問，由於租屋處隔音不好，自己因為鬧鐘調的太大聲，遭到隔壁房客投訴，但調小聲又怕自己沒聽到，焦急地詢問該如何解決。

該名網友在發文後，獲得大家熱烈回應，其中，最多人推薦善加利用有「震動」功能的產品，像是「買強力震動鬧鐘放在枕頭下」、「震動手環」、「如果嫌震動太小聲可以放玻璃杯內，聲音會放大」、「小米手環是震動的，或是用其他的手環鬧鐘」、「震動太小聲還可以放玻璃杯內」等。部分網友則表示，可以購買有氣味的鬧鐘；或是換鬧鐘鈴聲，有時候只是聽習慣了，換一個就能聽到。

當然也有網友對原PO的發文感到生氣，認為起不來是自己的問題，不該影響到別人，紛紛表示「也遇過這種討厭的樓友，一次兩個鬧鐘持續響半個小時」、「你可以戴耳機聽手機的鬧鐘」、「遇過這種人，整棟樓都醒了，響了快20分鐘」。