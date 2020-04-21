新冠肺炎疫情全球大爆發，台灣日前連續2日0確診，正當國人精神振奮之餘，不料18、19日竟爆出海軍敦睦艦隊磐石艦有24名確診官兵，加上他們的足跡遍布台灣西半部，民眾人心惶惶。對此，就有網友指出，國軍過去10年來負面消息不斷，不禁好奇「國軍到底哪裡出了問題啊？」貼文儀出隨即掀起網友熱議，更有過來人點出背後殘酷真相。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，國軍近10年來，各種問題層出不窮，「從洪仲丘、阿帕契、雄三誤射、毒品在軍營裏面，再到最近的摩鐵事件，以及病毒在軍艦上感染，之前還有休假期間在外鬥毆、酒駕…」讓他不禁好奇，「國軍到底哪裡出了問題啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「是現在資訊發達吧，問題本身就有」、「封閉社會本來就這樣，爆出來只是網路發達的結果」、「以前掩蓋的才多，現在只是可以看到問題」、「以前資訊封閉。沒傳出來並不等於沒有」、「以前是都知情不報的，現在訊息流通方便才會覺得事多」。

不過也有人認為「全世界都一樣吧，南非、南美一堆軍閥」、「國軍有30萬人，沒出問題才奇怪吧」、「台灣現在又不打仗，軍紀渙散，這些官兵都是被『養著』的，你還想要多好？而且各國都一樣啦，又不是只有台灣」。