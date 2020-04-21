近日因為臉書發文頻頻引起爭議的新加坡總理夫人何晶，日前被一名反對黨國會議員在自己的節目中爆料，質疑她在新加坡主權財富基金淡馬錫控股擔任執行長的期間，年薪高達1億新幣〈約新台幣21億〉，要求淡馬錫控股和何晶要給新加坡人民一個說法。

根據外媒報導，新加坡各大企業年報中公布的高管薪資中，2018年的年薪前三名為三大銀行的CEO。星展銀行的首席執行官皮亞希古普塔（Piyush Gupta）以1190萬新幣〈約新台幣2.5億〉拔得頭籌，另2名CEO的年收分別為1060萬和1048萬新幣〈均約新台幣2.2億〉。所以何晶年領1億新幣的傳言可謂是歷史上第一人，瞬間引起網友議。

淡馬錫控股是由新加坡財政部負責監管的一間控股公司，主要負責新加坡36家國聯企業的股權經營，截至2019年底，淡馬錫管理的投資組合價值就超過3300億新幣〈約新台幣7兆〉。何晶從2002年5月開始擔任執行官，後來又兼任這家公司的董事長主席和總裁，直到去年3月18日淡馬錫才宣布何晶將在2019年4月1日正式卸任公司董事會主席一職，但仍然會擔任執行董事和總裁的職務。這次薪資事件會受到社會大眾關注，主要也是因為淡馬錫從來沒有在年報上公布高管的薪水，再加上議員的爆料，讓整件事情越演越烈。

針對此事，淡馬錫控股也在4月19日做出回應，表示公司的薪水是以根據市場作為考量基礎，除了基本工資還有設置年度紅利和遞延股票。淡馬錫也表示「這個說法是錯的。而且何晶每年的薪酬在淡馬錫控股裡並不是最高的，甚至也不在薪酬最高的5名主管之列。」但因為涉及商業機密，這份聲明中依然沒有提到薪資的細節。