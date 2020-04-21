為了應付各種消費者的需求，許多廠商的產品都要不斷推陳出新，但不少人還是對自己童年時的口味念念不忘。日前有網友就在全聯超市挖出小時候最愛吃的經典點心，不但引起網友熱烈的討論，還有老饕跳出來透露專業吃法。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，表示自己到全聯超市買東西的時候，突然發現自己小時候最愛吃的茉莉茶凍，馬上手刀購入，並興奮直呼：「茉莉茶凍從小吃到大，真的經典！大家都知道要倒出來吃嗎？」從他附上的照片可以看到晶瑩Q彈的茶凍上淋滿雪白色的奶精球，讓人看了食指大動又充滿懷舊風情。

文章曝光後引起熱議，許多網友紛紛留言回應「這個很好吃耶」、「等等來買好了」、「咖啡凍也好吃」、「小時候最愛吃這個」、「我前幾天剛吃，超級懷念的好味道」、「我的最愛」除了倒出來吃之外，還有老饕跳出來提供其他專業的吃法「我都倒在杯子加鮮奶喝」、「喜歡加蜂蜜」、「以為大家都會知道要倒出來！但就在幾天前，我發現我老公直接在果凍中挖洞倒奶球」、「咖啡凍+芋圓=100分」、「還可以拿來做茶凍茉奶」、「我會全部絞碎再用吸管喝」。