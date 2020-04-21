國外網友將故事內容改編成影片(Youtube:YellowJohnnyQ/如遭刪除請見諒)

任天堂3月底推出遊戲《集合啦！動物森友會》(又名動物之森)，一上市就搭上居家防疫熱潮，造成轟動遊戲片更是一片難求，隨著動物之森爆紅，讓一則流傳已久的感人故事，再度在社群上瘋傳。故事來自韓國網友LoLieL，在2003發表的文章，故事的結局讓人感受到愛的力量。

LoLieL文章內容提到：當時我買了《動物之森》遊戲，一開始我和弟弟都很熱衷，但不久後就失去興趣，我決定教母親玩，很快的她沉迷上遊戲世界，繼續經營小島，收集化石、還清房貸，因為媽媽患有小兒麻痺，多數時間都待在家，所以動物之森裡的悠閒生活，帶給她許多驚喜。但隨著時間過去，她因為病情惡化，最終不幸過世。

在媽媽離世一年半後，我再度打開遊戲，遊戲中的島嶼充滿雜草，村民很好奇為何我們消失這麼久，接著我走到信箱前面，在裡發現許多信與禮物，信裡寫到：「想念你了，我想你需要這份禮物，愛你的媽媽」。原來，就算我離開遊戲這麼久，媽媽依舊寄禮物送給我的角色。

LoLieL在文章的最後表示，「雖然我的經歷有點假，但我的初衷，是希望大家可以在父母還活著的時候，多多展現自己的愛」。感人的結局也引起網友共鳴，或許就像動物森友會的廣告詞所述，這個島因為什麼都沒有，所以什麼都做得到，就連「愛」都能在這裡發現。