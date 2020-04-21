天真無邪的小朋友經常做出讓人啼笑皆非的舉動！日前一名媽媽到全聯購物的時候，不小心將包包掉在地上，沒想到竟然掉出一隻黑色手槍，還被經過的民眾看到，當場嚇的直呼「南部治安真差」，事後媽媽無奈透露事實的真相，讓一票網友全被笑翻。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她日前到全聯買東西的時候，不小心把手上的包包翻倒，裡面的東西也因此散落一地。沒想到竟發現兒子將自己的玩具手槍放進她包包裡，但因為乍看之下很像真槍，讓經過的路人看到也嚇的說：「南部治安真的很差耶⋯」原PO自己則無奈直呼「小胖子，媽咪再次警告你，你再把玩具槍放在媽咪包包裡，我一定扁你，別再說保護媽咪這種鬼話，你先保護你自己再說！」

文章曝光後引起熱議，不少網友看了紛紛留言表示「慶記呢」、「貼心的小胖子」、「笑死」、「左輪a~」、「我還以為是美國勒」、「南部的地方媽媽真的可怕（抖）」、「我的包包也常常被我女兒偷塞玩具」、「我兒子也是這樣，哈哈哈，過海關被攔下來」、「警察先生這裡有人攜帶槍械」、「兒子還好嗎」、「求小胖子的心理陰影面積」。