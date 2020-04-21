直播業競爭激烈！許多直播主無不使出渾身解數來博得關注。日前一名正妹直播主就為了粉絲歡心，特地直播做餅乾的過程，因為影片錄製時間很長，她也趁空檔活動筋骨，沒想到竟然一個不小心讓私密處全曝光，讓網友看了全都狂噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 Chana Chiang 紗那醬（@qqchana）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 上午 4:40 張貼

直播主「紗那醬」〈Chana Chiang〉因為甜美的五官和凹凸有致的魔鬼身材在網路上擁有高人氣，除了直播主的工作之外還身兼外拍模特兒和攝影師的身分，多才多藝的她也經常在社群媒體上放送養眼辣照。日前她在直播中烤餅乾給粉絲看，但因為站太久，便趁著等待的時間拉拉筋，舒緩痠痛的雙腿。沒想到卻疑似因為身上的家居短褲太寬鬆，露出私密的三角地帶，粉紅色的小褲褲全跑出來見客，仔細一看她的上衣也有些透明，若隱若現的透出內在美和完美胸，性感度爆表！

在 Instagram 查看這則貼文 Chana Chiang 紗那醬（@qqchana）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 24 日 上午 1:52 張貼

片斷曝光後掀起網友暴動，不少人紛紛留言回應「太給福利了這妹子，做點心的途中伸展操作得好」、「紗那醬很照顧粉絲，無時無刻都想將福利分享給粉絲」、「白色蕾絲的呦」、「解析度不夠阿！」、「腿的比例還可以我尬意~」、「流口水了....」、「那個該邊...阿斯」、「讚讚的啊！可以啊這視角」。