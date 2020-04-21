刑法是治理國家的其中一種方式，可以人民了解必須要為自己的行為負責，也是維持社會秩序的根本。和現代相比，古代有許多刑法都非常殘忍，就算沒有危及性命也經常讓囚犯生不如死，但有一種比剃髮還輕的刑罰竟然讓犯人都非常抗拒，究竟原因是什麼呢？

根據歷史紀載，古代除了最嚴重的誅九族和抄家之刑外，還發明許多折磨囚犯身體的酷刑，例如凌遲、分屍、鐵蓮花等等，相較之下，「髡刑」是非常輕的刑責。據了解，髡刑是一種把犯人頭髮給剃掉的行刑方式，因為古代封建社會受到儒家禮教的影響，認為「身體髮膚受之父母」，不可以隨便修剪，因此剃髮等於是不孝，也是對父母大不敬的表現。

除了髡刑之外，把鬍鬚剃掉的「耐刑」也同樣是罪犯們最厭惡的刑法之一。理由和髡刑類似，再來也是因為鬍鬚對古人來說是美貌和智慧的象徵，像是「美髯公」關羽、明朝的張居正、漢朝崔琰都因為長長的鬍子被世人視為美男子，因此就算肢體沒有損傷，「髡刑」和「耐刑」等輕刑卻能害囚犯們顏面掃地，讓重視名節的古人全都難以接受。