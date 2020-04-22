有不少家長都希望自己的孩子可以在學校考到好的成績，但死讀書卻不能帶來任何的成效，學習的場域除了在學校之外，家庭的教育也是相當重要的一環，事實上每一天的親子相處，每一次的互動對話，家庭裡的生活力都是學校素養教學的助力。金鼎獎兒童文學作家、資深國小教師王文華就將藉由《生活裡的素養課》一書中，帶領家長自然而然、不著痕跡的把素養精神融入親子生活裡。

【精彩書摘】

製作學習檔案就像編排一本自己的書，每個孩子都是這本書的唯一編輯、主角與讀者，如何呈現，才能讓讀者看見獨特的你，是決定學習檔案高下的關鍵！

學習檔案是什麼？

記得第一次讓我們班學生做學習檔案時，他們都很開心，因為每個人都可以拿到一本全新的資料夾。那時我對學習檔案的製作也是初體驗，發下的是從量販店特價買來，一本二十頁的透明資料夾，要求他們把這學期上到跟與寫作相關的作品，全都放進去。

孩子們像收到了聖誕禮物般的收下資料夾，開心的大喊：「耶！」然後每次上完作文課，我發下的講義、他們寫的草稿，和最後謄寫下來的成稿，全都放進那本資料夾裡。

檔案剛建立之初，孩子們很期待早早把本子放滿。等到新鮮期一過，學校其他活動吸引了他們的目光，很快的，他們常忘了該整理資料夾，非得要老師再三提醒他們才會記得；等到連我自己都忘了時，這本資料夾的命運就更悲慘了。

學期末進行大掃除時，終於有個心細的孩子，在他塵封的櫃子裡找到一本「厚厚的東西」，眾人皆曰：「對啊！我們的學習檔案……。」

我立刻一聲下令，馬上找出它來，然後把該放的資料放進去。一陣兵慌馬亂後，這才發現，有幾本學習檔案早已遺失了，有幾本從開始到現在依然簇新簇新的，多半的學習檔案被胡亂塞進幾十張亂七八糟的紙片，只有極少數，被孩子持續保持更新，連封面、目錄都製作了出來……

問題應該出在我身上。

我沒把學習檔案弄明白，以為一本資料夾就能搞定一切。還好，我是老師，當老師最大福利就是：研習很多，只要有心，不怕你學不到。

從短期程的活動開始

陸續參加幾次研習，觀摩他校孩子製作的學習檔案，也和研習的老師們討論後，我對學習檔案有比較清楚的了解，它應該是：

1.由學生自己收集製作的檔案。

2.它必須是有計畫性的收集，不是什麼都塞的檔案。

3.主要的目的是：對自己的學習歷程以及作品進行評論及反思。

也就是說，收集作品的責任在孩子身上，他們應該針對某個特別的目的，自己收集、創作自己的學習檔案，然後用它們來說一則自己的故事，最好還能呈現，他們在這個學習的過程裡，成長了多少，有什麼心得與轉變。

學習檔案最主要的讀者是孩子自己，他想展現什麼樣的內容由他自己決定，主

動權與選擇權在孩子手上。

我搞懂了之後，再一次買了資料夾。這回我選的是活頁式的，方便小朋友可以隨時翻閱、調整裡頭的內容，畢竟說故事的人是孩子，我必須讓他們在這段時間裡，學會怎麼蒐集與創造內容、編排與選擇資料，最後能展現一次完整的學習過程。

國小階段是教孩子怎麼做學習檔案的練習時機，選定單一主題的活動，製作時間不要太長，活動目標要明確，小朋友也可以透過相互觀摩學習，很快掌握學習檔案的精髓。

恰好，那時我們班參加網界博覽會的比賽，主題是「書東坡」，目的要從班級閱讀延伸到社區閱讀，把社區的人們拉進閱讀的世界裡來。活動的時間一個月，主題很明確，每個孩子都是書東坡的一員，他們必須在檔案中，展現自己從活動中學到什麼，留下什麼活動的成果。

學習檔案就像出一本書

我們師生邊做邊學，而我因為有出書的經驗，所以愈深入製作學習檔案，愈覺得這簡直就像在編排一本自己的書，而每個孩子都是這本書的唯一編輯、主角與讀者。

既然它像一本書，所以在製作時，一定要把目錄擺在最前頭，利用可重複貼的便利貼，不斷的更改、挪動它們的位置與順序。我們選用的活頁式資料夾可以隨時抽換調整，給了孩子們很大的方便。

小朋友在這一個月的活動中，除了放進許多學習單、傳單和課程教授等種種活

動紀錄，重點更在於，他們為什麼要參與這個活動，從中又獲得了什麼樣的改

變與想法。

還好，當年的「書東坡」因為搭上網際網路熱潮，小朋友每天都要在網站裡寫下日誌，並將日誌列印下來，貼在當天的活動成果旁，不管是辦讀書會、去低年級講故事、看完書的討論，因為有了日誌的幫忙，整理成果時，也就更為豐富精實。

現在孩子製作學習檔案更加容易了，因為有種種社群媒體可以利用，不必親自架設網站，只要申請一個班級共用的平台，大家就能在上頭討論、發表，連影片、照片與圖片都能傳上去，只要有心，不是難事。等到要製作學習檔案時，列印下來，就是圖文並茂的檔案了。

或許讀到這裡，你會心生疑惑：既然網路這麼方便，何不直接用線上審閱即可？為何還是要孩子製作成一本學習檔案？

不知道你有沒有看過金城武的廣告，「時代愈快，心則慢」，這個時代真是這樣的，我們的網際速度每年不知快了多少倍，但人們依然深深眷戀著手工的溫度，君不見這年代的青年朋友迷戀底片機，法式烘焙課的招生名額總是搶破頭。

「學習檔案」就像為童年留影，當有一天孩子長大了，你覺得他會想摸摸童年手製圖文書，還是瀏覽摸不著的網頁呢？

(本文摘自《生活裡的素養課》/ 親子天下 提供)