隨著時代與科技的發展，外送產業也跟著越來越發達，人們只要在家中點點手機，就可以在很快的時間內獲得熱騰騰的餐點，而且還有備註可以進行簡單的客製化要求，非常方便。日前，有一名外送員就接到一張訂單，備註中要求外送員必須對她的男友說聲「我愛你」，實際送餐的影片曝光後，讓大家都笑翻了。

Working as a Deliveroo rider and i got a special request from a customer to say ‘i love you’ to her bf. Okay la, gf happy, bf happy. Everyone’s happy. You request, i do for you la #Deliveroo #EssentialWorkers pic.twitter.com/mmvxsOBLSU — M.N (@Naz_Lucenzo) April 20, 2020

根據《9gag》報導，暱稱為「Naz_Lucenzo」的外送員在本月20日時接到潔西（Jayce）的外送訂單，她還在備註處寫：「請告訴伊凡（Ivan）我愛他，嘻嘻」，而這名外送員也相當盡責，在送餐的時候真的照備註的要求說了「我愛你嘻嘻」，一帆雖然戴著口罩，但還是可以看出他有些不知所措且害羞，最後還回覆了外送員：「我也愛你」。

事後外送員在推特中分享了這段影片，說道：「女友開心，男友開心，大家都開心。妳的要求，我幫妳做到啦」，網友們看到影片後也覺得相當逗趣，紛紛留言：「該給這個外送員來點小費」、「從此以後，男友和外送員過著幸福快樂的日子…」、「真的太可愛了～」、「這個影片是我今天的快樂泉源」。