在大賣場中經常可以看到許多商品正在特價的標示，而特價的原因有時可能是因為某個節日或時期到來，也有可能是商品本身擁有瑕疵等等。最近，一名日本網友就在賣場中看見了下殺一包只要10元日幣（約新台幣3元）的巧克力，而造成它超便宜價格的原因曝光後，讓大批網友都笑翻了。

這名網友「@newflyingputten」最近到日本商店「唐吉訶德」中購物時，在一堆掛有「壓倒的驚安」（意旨絕對便宜）的牌子中看見了一大籃1包只要10元日幣的巧克力，只不過到了第2天推主再重回原本的地方去看，發現裡面的巧克力幾乎沒有減少，還是滿滿一大堆，但其實只要仔細看前方的標誌就可以發現其特價的原因：「不好吃（不味い）」！

(影片來源/YouTube/中村愛チャンネル/如遭刪除請見諒)

事實上，這款巧克力是日本的整人糖果，一包內有6個，口味分別為芥末白巧克力和榴槤牛奶巧克力，之前有日本YouTuber試吃時，就因為受不了其恐怖的口味，只咬了一口就趕緊吐掉。而這則推文曝光之後，網友們都笑翻了，紛紛留言：「店員也太誠實了！」、「這樣寫反而讓人更想買來吃看看…」、「吃過一次，這個味道真的是最糟糕的…」。