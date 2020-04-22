新冠肺炎疫情在全球肆虐，造成世界各國嚴重的經濟影響。近日，韓國《朝鮮日報》便整理了歐盟對外事務部副主席切爾涅瓦（Vesela Cherneva）、野村綜合研究所執行經濟學家木內登英等共24位全球知名學者的訪談，總結出新冠肺炎疫情後，全球的10大可能變化。

1.脫全球化

在此之前，許多國際企業都已經在全球建立的及時供應鏈，以減少庫存並提高生產效率，但「新冠病毒」卻讓大家意識到全球化生產脆弱的一面，因此「去全球化」和「減少國際合作」或將成為新世界秩序的特徵，產業鏈將圍繞在國際和地區周邊重新組織。

2.大型政府或成主流

如同1918年西班牙流感後世界吹起共產主義風，專家認為很可能會有一個超越憲法權力的大型政府誕生，更擔心其造成集權主義的可能性。

3.世界經濟「日本化」

為了防止經濟下滑，世界各國的政府都在積極地釋放貨幣，然而此舉卻可能使國家債務提高，最終造成經濟陷入長期低增長的狀態，就像日本過去所經歷過的「失去的20年」。

4.歐盟存亡危機

義大利和西班牙等國在這次疫情中受到重創，這導致歐盟的失衡狀態持續加劇，若南歐的其中一個國家崩潰，那便意味著歐洲一體化的衰退。

5.大陸的世界地位

有專家認為，大陸比美國更早擺脫新冠肺炎，將會增強它的全球影響力；然而同時也有其他專家持反對意見，認為北京政府的封閉性、保密性和不成熟的公共衛生系統，增加了全球對其的不信任感，如果無法承擔國際責任，將很難被視為世界領先國家。

6.民粹主義

為了防止疫情擴散，各國大多數被迫停業的都是服務業，大量低收入勞工因此失業，這將造成社會上更嚴重的貧富差距，專家擔心，經濟的兩極分化變得更為明顯，很可能會促成民粹意識的抬升。

7.居家辦公

疫情期間，居家辦公成為了工作的主流，這將重新建立工作與生活的平衡，夫妻間家務的分配也將重新洗牌，讓女性參與社會經濟活動的機會大幅提升。

8.握手或成歷史

為防止新冠肺炎擴散，世界各國都在推廣「社交距離」，避免非必要的肢體接觸，有專家就預估，在疫情過後，握手這個舉動或將被「終結」。

9.「新冠肺炎世代」誕生

如同美國「千禧世代」剛出社會就碰上金融危機，面臨工作機會難尋、背負沉重學貸等情況，專家擔心下一波將會有「新冠肺炎世代」的誕生，如今20多歲的年輕人將可能面臨長期找不到工作的狀態。

10.更尊重環境

然而，新冠肺炎疫情的影響也不全然是壞的，由於大部分人都在進行居家防疫，自然環境的污染狀況改善了許多，專家預測，人們很有可能會對環境與科學的看法有極大的反轉和改變。