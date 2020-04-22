Steam是一個由美國電子遊戲商維爾福（Valve）所推出的數位發行平台，全世界有許多玩家都會在這裡購買遊戲遊玩，沒想到最近卻演變成了兩岸問題。有大陸網友發現，Steam官網上似乎未將台灣標為大陸領土，因而引起了一股檢舉風潮，但大陸的玩家們十分擔心未來沒有遊戲可玩，最終兩方人馬在網路上掀起論戰。

近期，有大陸網友眼尖發現，Steam官網上所畫出的地圖中，台灣未被包含在大陸領土當中，此外更是直接將台灣劃分為國家，引起眾多大陸網友不滿，紛紛發起了舉報Steam平台的風潮。

然而此舉卻讓不少大陸在使用Steam的玩家感到非常惶恐不安，兩派人馬在網路上掀起一陣論戰，玩家們護航表示，Steam官網上的地圖並不是以國家來區分，而是以服務區域劃分，還有人直指這張地圖就是「亂畫的」，因為像是日本的沖繩島就直接消失在地圖當中，更有玩家苦苦哀求其他大陸網友：「Steam是一個遊戲平台，我求求你們了，別亂搞了」。