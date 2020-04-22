要擁有姣好的容貌，年紀雖然是一項重要因素，但事實上做好身體與皮膚的保養，就可以讓人「青春永駐」。最近，有一名育有3子的辣媽在網路上爆紅，今年30歲的她每當和兒子走上街都總有人將他們誤認為姐弟，而這名辣媽也公開了自己凍齡的保養秘方。

綜合外媒報導，出生於俄羅斯的瓦萊莉亞（Valeria Lipovetsky）過去曾擔任過模特兒，和丈夫結婚之後便搬到加拿大生活，雖然她今年才30歲，但就已經是3名兒子的母親了，不過更驚人的是，瓦萊莉亞凍齡的顏值讓她看起來就像是個青少女，每每和兒子外出，就經常會被人誤以為是姐弟，網友們在看到她分享的母子照後也都相當驚訝，紛紛留言：「我問我姐姐認為妳幾歲，她說14」、「當我知道妳有3個孩子的時候真的很震驚，妳看起來是這麼年輕…」、「這誰第一眼看都會覺得妳是他們（3個兒子）的姐姐吧！」。

瓦萊莉亞平時也經常在IG和抖音上分享自己的育兒日常以及美容小撇步，她透露自己早上都會在臉上抹維他命C精華液，讓皮膚看起來更亮、更健康，晚上則使用視黃醇精華液，有助於延緩皮膚衰老；此外，平時她也會拿大刷子刷身體，幫助去角質、促進血液循環與消脂，瓦萊莉亞表示：「良好的皮膚保養對保持年輕的光彩非常重要」。