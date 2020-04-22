要擁有姣好的容貌，年紀雖然是一項重要因素，但事實上做好身體與皮膚的保養，就可以讓人「青春永駐」。最近，有一名育有3子的辣媽在網路上爆紅，今年30歲的她每當和兒子走上街都總有人將他們誤認為姐弟，而這名辣媽也公開了自己凍齡的保養秘方。

在 Instagram 查看這則貼文

Send help. #closetorganization

Valeria Lipovetsky（@valerialipovetsky）分享的貼文 於 張貼

綜合外媒報導，出生於俄羅斯的瓦萊莉亞（Valeria Lipovetsky）過去曾擔任過模特兒，和丈夫結婚之後便搬到加拿大生活，雖然她今年才30歲，但就已經是3名兒子的母親了，不過更驚人的是，瓦萊莉亞凍齡的顏值讓她看起來就像是個青少女，每每和兒子外出，就經常會被人誤以為是姐弟，網友們在看到她分享的母子照後也都相當驚訝，紛紛留言：「我問我姐姐認為妳幾歲，她說14」、「當我知道妳有3個孩子的時候真的很震驚，妳看起來是這麼年輕…」、「這誰第一眼看都會覺得妳是他們（3個兒子）的姐姐吧！」。

在 Instagram 查看這則貼文

The boys and I had SO much fun making this craft! It's super easy and straight forward - and it also acts as a teachable moment (bonus!)⠀ Here's how we use them: If we're ever having a stressful, confusing moment, I give Jake and Ben their Mindfulness Jars. They shake them and acknowledge that the glitter twirling around is how their mind feels at that moment. Then we watch the glitter fall and settle - letting the slow movement soothe us. Once it has all settled - we take a deep breath and let our minds mimic the now calm jar. Mindfulness Jars can also be used in so many different ways and varying situations - the possibilities are endless. Let me know if you try this one out! ⠀ ⠀ HOW TO: ⠀ 1. Start with a tall, clear container with removable cap ⠀ 2. Add water up to 1/3 of container ⠀ 3. Add regular hand soap to top, leaving 1 inch empty ⠀ 4. Fill rest of space with Dish Soap ⠀ 5. Add glitter or small beads (or both!) ⠀ 6. Tightly secure the lid of the container ⠀ 7. SHAKE!

Valeria Lipovetsky（@valerialipovetsky）分享的貼文 於 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

Reading the book with no pictures. Also trying to not lose my mind 😅 Enjoy!

Valeria Lipovetsky（@valerialipovetsky）分享的貼文 於 張貼

瓦萊莉亞平時也經常在IG和抖音上分享自己的育兒日常以及美容小撇步，她透露自己早上都會在臉上抹維他命C精華液，讓皮膚看起來更亮、更健康，晚上則使用視黃醇精華液，有助於延緩皮膚衰老；此外，平時她也會拿大刷子刷身體，幫助去角質、促進血液循環與消脂，瓦萊莉亞表示：「良好的皮膚保養對保持年輕的光彩非常重要」。

文章來源：Daily Mail
他曬辣妹親密合照 身分曝光網驚呆
母女辣曬比基尼照 網一看驚呼姐妹
辣媽與兒拍雜誌 凍齡顏值驚豔眾人
☆加入挖新鮮FB，精彩話題不錯過！
#話題 #中時電子報 #辣媽 #凍齡 #正妹 #模特兒 #俄羅斯 #顏值 #姐弟 #母子