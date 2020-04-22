經常聽到有人抱怨現在什麼都漲就是薪水沒漲，讓人感嘆生活不易。有網友就在PTT發問，想知道年薪60萬的人要定居在台灣哪個縣市CP值最高？文章掀起熱烈的討論，沒想到網友竟一面倒推薦西部1縣市，表示住這「麻雀雖小五臟俱全！」

一名網友在PTT八卦板以標題「年薪60萬，定居哪個縣市CP值最高？」發文，表示自己是ㄧ名公務員，年薪大約60萬，存款也有200萬左右，雖然不算富豪，但跟一般上班族相比算還過得去，想知道在他這樣的資產條件之下，除了台北，定居在哪個縣市CP值最高？

文章曝光之後引起熱議，不少人留言表示「重新投胎 or 嫁入豪門」、「當然是苗栗」、「連江縣，好山好水好無聊」、「龜山島，沒商店，沒超市，過野人的生活不花錢」、「單身嗎？如果是單身男 你還要考慮到茶價」、「你幾個人啊，如果是一個，在哪都能活」但大多數的網友紛紛推薦「嘉義」，紛紛直呼「嘉義真的可以」、「嘉義市真的不錯，但是現在房價也貴了」、「嘉義市，麻雀雖小五臟俱全，機能還 ok 」、「 100％ 嘉義，各種吃的，醫院又近」、「嘉義往北台中，往南台南、高雄剛剛好」、「嘉義市，東西超便宜」「嘉義沒有之一」原PO也透露「在嘉義市中心生活過一段時間，滿分十分我給它七分」。