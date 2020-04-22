有網友在PTT發問，想知道北韓領導人金正恩的胞妹金與正算不算正妹(影片來源/YouTube/The Telegraph/如遭刪除請見諒)

北韓最高領導人金正恩外傳因動心臟手術而病危，各界都十分關注北韓政局之後的動向，外傳金正恩的胞妹金與正極有可能是接班人，讓她瞬間成為萬眾矚目的焦點。有網友就好奇在發問「金與正算正妹嗎？」文章掀起熱烈的討論，還有網友發現她撞臉國際知名女神。

一名網友在PTT八卦板以標題「金與正算正妹嗎？」發文，表示如果金正恩真的不幸發生什麼事情，應該是胞妹金與正會接班，他仔細想想後發現「各國的女領導人，我們的蔡總統、德國梅克爾、南韓朴槿惠、英國梅伊等人都是長輩，不外乎是和藹可親的外型」，讓他不禁好奇直呼「金與正才30幾歲，每次露面都一副跩臉，有著金氏血脈和絕對權勢，甚至還能發射核彈的她，肯定非等賢之輩能征服的女人，大家覺得她算正妹嗎？」

有網友發現金與正撞臉國際知名女星章子怡(圖/美聯社資料照片)

文章引起網友熱烈的討論，不少人紛紛留言表示「說真的我可以」、「高傲的樣子值得征服啊」、「想被她穿高跟鞋踩」、「超正」、「高傲女主管的感覺」、「去南韓打扮一下妝髮應該也是女團成員」、「能激發M屬性的人」還有不少網友發現她似乎撞臉以臥虎藏龍紅遍全球的大陸女星章子怡「比較囂張的章子怡」「北韓章子怡」、「北韓章子怡」。