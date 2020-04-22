2隻蛇在草叢中「為愛而戰」，贏了才能和母蛇愛愛。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

有時候會在野外看到兩隻蛇纏繞在一起交配的樣子，但可不是每次都是「活春宮」！日前就有人在草叢間看到2隻蛇扭成一團，原本還以為牠們正在做害羞的事，後來才發現竟然是2隻公蛇正在進行決鬥，因為牠們同時發現母蛇的蹤跡，需要決定誰有資格繼續追尋下去。

日前有民眾在斯里蘭卡迦勒路邊的樹叢中發現2兩隻南蛇〈oriental rat snake〉像麻花捲ㄧ般交纏在一起，看似在交配的牠們其實是2隻正在進行「格鬥儀式」的公蛇，因為同時發現母蛇留下的費洛蒙線索，需要「為愛而戰」！決定誰才能繼續追尋下去。從影片中可以看到，2隻蛇打架的方式有點像摔角，會不停試圖將對方壓制在地，但別擔心！這場競賽很和平，輸家並不會有生命危險，會自己默默離開現場，乖乖交出交配權。

影片曝光後引起熱議，不少人紛紛留言表示「原來是拇指摔角阿」、「有點可愛」、「好有趣的打鬥方式！」、「所以誰贏了？被壓下去的扭一下頭就到上邊了耶」、「好有趣，怎麼都不會打結呢」、「很漂亮的戰鬥，也很和平，兩方都沒有受傷真是太好了。」、「到底谁赢了呢」但也有不少網友歪樓回應「還以為是激情現場，原來是基情現場啊！」、「一戰之後，兩條公蛇在一起了」、「打著打著這兩條蛇就為愛鼓掌了.......，母蛇：?!!」、「從此二位過著幸福快樂的日子，劇終」、「你們為什麼不要乾脆在一起算惹？」、「打到後面發現對方才是真愛」。