大陸知名企業家馬雲在1995年時到美國考察，看到網路的快速發展，回國後便創辦了中國黃頁並開始上門推銷，結果被不少人當作騙子。又過了5年，馬雲在英國BBC的採訪中表示要改變世界，也遭到嘲笑。沒想到如今，馬雲確實對世界做出了很大的改變，也成為世界成功的企業家之ㄧ。

馬雲擁有非常長遠的目光，在阿里巴巴集團20年的發展過程中，抓住了很多次機會，經歷了一個又一個風口，各項技術也越來越成熟。至於他對未來20年大陸網路的發展方向有什麼看法呢？去年馬雲便在一次教育論壇上大膽預測：「未來20年將有一半的工作會被人工智能取代。」

而實際上，馬雲在2017年就已經成立阿里達摩院，計畫在3年內投入1000億人民幣〈約新台幣4300億〉專攻未來新技術的研發，其中最主要的就是「人工智能技術」。這裡就整理出5個最有可能被人工智能取代的職業：

1、流水生產線工人

知道流水線生產工作性質的人都知道，這是一個低門檻，重複性很高的工作，這也代表這份職業的替代性非常強。以後只要通過人工智能控制機器，就可以完成各流水線的工作，根本不需要大批作業員。許多產業，像是擁有百萬員工的富士康，就已經開始測試用機器人取代好幾萬工人，效率還因此提升了很多。

2、保全

在不少商場或大樓都可以看到保全和警衛看守，停車收費可以用ETC代替，巡邏也可以用智能機器人取代。國外部分商場也有設置可以簡單對話的機器人，來回覆客戶的問題。

3、司機

目前，無人駕駛技術還在測試階段，技術也不斷成熟，在未來5到10年內，很有可能就能完成真正上路。解決ㄧ般人開車常遇到的問題，例如想睡覺、酒駕等等，而且如果無人駕駛技術夠成熟，也能夠精準避開各種差錯，不但可以取代司機，還能大幅降低交通事故發生率。

4、快遞

京東是大陸一家電子商務公司，為了應付眾多客戶，將亞洲一號倉庫設成吳仁倉，全部用機器人替代，不但效率提高很多，而且出錯率低。他們也在大學校園設立京東無人車，擔任快遞員的工作。目前多家大型公司都在開發這方面的技術，未來不排除逐漸取代的可能。

5、收銀員

在馬雲的新零售模板，已經開啟了智能收費系統，消費者可以自己掃碼支付，不但大大提高效率還節省了人力成本。從現在手機經常可以看到的Face ID，也讓人不禁聯想到未來很有可能出現「刷臉支付」的功能，只要幾秒鐘就能結帳，完全不需要收銀員。

其實，每一次技術變革，也必定會創造很多新的崗位，只是淘汰不需要的工作。因此，如果想要在未來獲得更好的工作和發展，就必須最先去接觸和瞭解人工智能，時時保持一顆學習的心。