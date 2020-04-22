古代皇宮中除了皇帝和各宮嬪妃之外，還住著大批的宮女和太監，除了平常繁重的工作之外，夜深人靜的時候難免會有生理需求，但整個皇宮之中只有皇帝1個男人，連許多有名份的娘娘都經常獨守空閨，那究竟宮女們都是怎麼解決的呢？

1與太監「對食」

有看過後宮甄環傳的人一定對甄環的姑姑崔槿汐和太監蘇培盛在戲中結成「對食」的畫面不陌生。事實上古代太監因為遭到去勢，可以自由進出後宮，因為和宮女一樣終年在宮中服侍主子，便開始有太監和宮女互相結成伴侶，互相慰藉深宮寂寞的現象，這種關係被稱為「對食」或是「菜戶」。

2宮女之間的同性之愛

雖然古代社會很保守，但也經常在典籍中看到有同性之間發生情感的記載，所以許多不喜歡太監的宮女就和其他宮女在一起，互相滿足對方的慾望。宮女之間的同性之愛也被稱為「對食」，又因為女子之間互相愛撫摩擦的模樣像是隔了一面鏡子，所以也被稱為「磨鏡」。

3誘惑皇帝

大部份的宮女可能一輩子都見不到皇帝，嬪妃身邊的宮女相對比較多機會，假如遇到妃子身體不適，宮女又有幾分姿色便有可能獲得皇帝的寵幸。有些野心比較大的宮女也會無所不用其極的勾引皇上，不但能飛上枝頭變鳳凰還能解決生理需求，可以說是一舉數得。

4私通偷情

如果宮女對太監沒興趣，也覺得自己沒有機會獲得皇帝青睞，往往會將腦筋動到皇宮的侍衛身上，和他們談情說愛，但這是皇宮之中的禁忌，如果被發現將遭到滅頂之災，但即使危及性命還是有宮女敢于冒險，享受偷情的刺激。