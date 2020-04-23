人與人之間的相處看似簡單，實際上卻非常複雜難懂，每個人的內心深處或許都有不想被人一眼就看穿的事物，這個時候，如果懂得如何洞察人心，便能幫助自己跟對方相處時，快速又安全的找到適合彼此的相處之道。專業諮商心理師林萃芬將以《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》一書帶領讀者靠著敏銳的觀察力解讀對方心意，甚至藉由「習慣」來看穿一個人的性格。

【精選書摘】

想要深入了解一個人，最寶貴的線索就是觀察對方的各種習慣，再探索這些習慣背後，隱藏哪些重要訊息，可以準確評估對方的心理健康程度。諮商心理師林萃芬在其新書《 從習慣洞察人心 》提到，從心理學的角度來看面相，是依據對方習慣性的面部表情、肢體語言、行為反應、心理定位，來推測對方是「什麼個性」的人。舉例來說，面無表情，眼光下斜，反應冷漠的人，個性多半比較單調無趣，對工作較容易產生「無奈感」，也比較感受不到對生命的熱情。除了外表身形的印象外，另一個「習慣」自然形成的「面相」是肢體語言。當一個人對某樣東西或人物沒有興趣的時候，整個身體都會採取「防衛姿態」：

＊身體和眼神都會自動離討厭的東西遠遠的。

＊雙手會交叉抱著，雙腿會交叉翹起，以便隔離外物。

＊語氣也極度冷淡，彷彿在下驅逐令，「我對這樣東西沒興趣，不要再浪費我的時間。」

倘若習慣性對人採取「防衛姿態」，自然就會影響人際關係，讓別人不敢靠近他反過來說，當我們對某樣東西或人物有興趣時，身體會靠那樣東西比較近，通常會移動身體，或是坐到椅子的前端，或是站得離對方更近一點；同時講話的聲調也會跟著提高，變得比較興奮。如果習慣對別人表達友善、親和的訊息，自然別人也比較敢於靠近，有助於建立人際關係。

眼神飄忽，看起來「心神不寧，難以託付重任」

諮商心理師林萃芬說，有次和一個閱人無數、接觸對象遍及三教九流的老闆，交換「面談員工的經驗」。我問他：「選擇員工的標準是什麼？」這個老闆的回答很有意思。「我用人沒有一定的標準，不過有兩種人是不錄用的。一種是『不敢看主考官的人』，一種是『眼神飄來飄去的人』。」

根據他多年的帶人經驗，通常「不敢看主考官」的人，個性多半比較退縮，遇到壓力時通常會放棄逃走，為了避免將來傷腦筋，他乾脆先過濾掉有這種個性可能的人。至於「眼神飄來飄去」的人，可能是心神不寧，腦袋裡不知道在想些什麼？也可能他有事情隱瞞你，正在思考要怎麼回答你？但不管是哪種情況，都很難讓人放心信賴他，自然不敢委以重任。

對身為老闆的朋友來說，過去的經驗告訴他，有這兩種眼神的人遇到壓力時逃走的可能性很高，所以沒有選擇他們成為工作夥伴。但對我而言，他們可能只是害羞退縮，當他們慢慢有自信之後，或許眼神就會變得堅定而不飄移。看過各式各樣的眼神，我的心得是，要特別留意充滿敵意與憤怒的眼神，這是攻擊的前奏曲，不僅需要注意對方的下一個動作，更要避免再激怒他們。

皺紋是習慣性的表情與動作

承受壓力時常常會揉搓額頭，不小心就揉出許多紋路；憂心的時候不自覺會皺眉，自然產生一道有力的皺眉紋；緊張的時候會緊抿雙唇，久而久之形成木偶紋；常常用力瞇著眼睛看東西，也會在眼睛周圍擠出幾道深深的皺紋；戴隱形眼鏡需要常常撐開眼皮，眼皮的皺紋也會特別多；喜歡笑的人，自然會形成愛笑紋路。

從自己跟別人的皺紋裡，也可以讀出許多性格特質，我們的面部表情、肢體語言，都是別人看得到而自己看不到的，很容易因此造成誤會，像不少太太會反應先生看起來很兇狠，讓她感到非常害怕，但先生卻覺得自己完全沒有兇狠的意思，當我看到先生的表情後立刻明白太太何以會感到害怕，先生的表情真的很扭曲，讓人產生畏懼感。因此，如果別人常常反應說：「你看起來不開心」不妨觀察一下自己看不到的表情，是不是會令人望而生懼，如果會的話，可以練習讓臉部表情放柔和一點。

（本文摘自《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》/ 時報出版 提供）