《天堂 M》在本月15日開放「高階妖精 妖精的逆襲」預先登錄活動，近日官方也搶先釋出妖精的全新技能重點資訊；此外，為了慶祝《天堂 M》這次高規模的大改版，官方還特別開放了「亞丁大陸狩獵祭──紅色妖魔」活動，讓玩家可以大量獲取「殷海薩的祝福」、急速等獎品。

(影片來源/YouTube/天堂M官方頻道/如遭刪除請見諒)

《天堂 M》從本月15日到5月3日期間，開放「高階妖精 妖精的逆襲」預先登錄活動，此次妖精將全面進化能力值，包含原有技能「精靈首領」及部分技能調整「屬性精靈魔法共通化」強化；並新增二項新技能「精靈之暈」、「精靈守護者」，與達到 80 等會啟用的能力－「小精靈的恩寵」。

其中，「精靈之暈」為一種暈眩控制技能，可借助精靈之力命中敵人造成暈眩，且無法使用魔法屏障抵擋；「精靈守護者」則可召喚具強大攻擊力及防禦力的精靈守護者來壓制敵人，召喚期間將釋放「範圍衝暈」降低敵人「傷害減免」，並在精靈守護者被擊殺後，啟動爆炸傷害攻擊範圍敵人；「小精靈的恩寵」可吸收來自敵人的部分傷害，轉化為回復效果。

這次也重新推出了「職業轉換」活動，玩家可以選擇轉換成妖精或騎士兩種職業，且都可百分百轉移原職業角色的名稱與經驗值，同時自行選擇想要轉移的部份飾品、裝備、技能等，不過由於轉職人數有限制，因此有轉職需求的玩家一定要好好把握機會。

另外，本月22日開始遊戲內也展開「亞丁大陸狩獵祭──紅色妖魔」活動，狩獵祭期間，每日共有兩個時段，亞丁大陸全區域（除村莊外）將出現「紅色妖魔」與「紅色妖魔鬥士」，擊敗可累計大量經驗值和「殷海薩的祝福」。

而「GAMA COUPON」也將再次登場，玩家除了可以修復過去強化失敗的稀有階級以上之裝備，若在復原期限內沒有強化失敗的紀錄，則改為選擇製作神官或武官系列裝備 1 種；且為了感謝玩家長期的支持，官方還特別加碼贈送一張「隱藏的 GAMA COUPON」給簽到滿 35 日的玩家，相關改版內容將陸續釋出，詳情活動資訊請鎖定官方網站。