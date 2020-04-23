有不少人因為害怕接觸坐式馬桶的墊子，所以在外面使用公共廁所都會選擇蹲式的。日前，有網友在使用蹲式馬桶時，發現裡面竟裝了一片不知用途的鐵片，讓她感到相當好奇與不解，而這罕見的一幕也引起了網友們的熱議，紛紛猜測其用途。

這名網友在《爆系知識家》中分享了一張照片，並表示自己在上蹲式廁所時看到了馬桶中竟裝有一片像是鐵片的東西，讓她非常好奇這個東西的用途。而其他網友們大多數也都是第一次見到這種畫面，紛紛在留言處進行猜測：「個人猜測…鐵板比較光滑 不容易沾黏比較好清洗」、「馬桶破了拿來補洞的」、「破掉了不想整座換所以用鐵片補」、「聽說不繡鋼可以清除異味」、「第一次看到欸，是不是壞了補起來而已？畢竟整個拆掉很搞剛，不過這樣用鐵片補馬桶也滿厲害的」。

不過有專業的網友出來解答，表示這種鐵片在日本機場其實也看得到，「這個在日本機場內有這種設計，會有這塊鐵片是為了讓異物堵塞馬桶時，不需要通樂等道具，可以直接打開鐵蓋取出堵塞物」、「如果馬桶賭塞有異物，那個蓋子可以拆下來處理，就不需要拆馬桶」。