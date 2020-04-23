美國的《紐約雜誌》在2017年公布了本世紀最佳的25部電影作品，有4部亞洲電影上榜，其中包含了3部華語片，分別為侯孝賢導演的《最好的時光》、楊德昌導演的《一一》以及大陸導演賈樟柯的《天注定》。此外，第一名的寶座由美國導演保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）的《黑金企業》奪下，第二名則為日本動畫大師宮崎駿的《神隱少女》。

《紐時》影評史考特（A.O.Scott）在文章中表示，《一一》這部作品紀錄了現代台灣家庭生活的樣貌，且擁有一部偉大小說的深度及份量，儘管電影時長為3小時，但觀眾在看完後，卻更多感受到的是「體會」而非「觀賞」，就像觀影者是電影中這一家人的台北鄰居一樣。

此外，文章中也提到了獲得第89屆奧斯卡最佳影片獎《月光下的藍色男孩》中，電影結構的唯一靈感來源就是侯孝賢所執導的《最好的時光》，導演巴瑞·賈金斯（Barry Jenkins）表示，最主要的致敬就是使用外在的意象及聲音，而非內心獨白來闡述角色的心理活動，更大讚侯孝賢導演：「他的作品能夠喚起大家的共鳴，但所呈現的效果卻是更微妙且隱晦」。

《紐約時報》所列出25大佳片依序為：

1《黑金企業》（There Will Be Blood）/ 2007年

2《神隱少女》（Spirited Away）/ 2002年

3《登峰造擊》（Million Dollar Baby）/ 2004年

4《天注定》（A Touch of Sin）/ 2013年

5《無醫可靠》（The Death Of Mr Lazarescu）/ 2006年

6《一一》（Yi Yi/A one and a Two）/ 2000年

7《腦筋急轉彎》（Inside Out）/ 2015年

8《年少時代》（Boyhood）/ 2014年

9《夏日時光》(Summer Hours)/ 2009年

10《危機倒數》（The Hurt Locker）/ 2009年

11《醉鄉民謠》（Inside Llewyn Davis）/ 2013年

12《在地圖結束的地方》（Timbuktu）/ 2015年

13《在傑克遜高地》（In Jackson Heights）/ 2015年

14《孩子》（L’Enfant）/ 2006年

15《白鬼子》（White Material）/ 2010年

16《慕尼黑》（Munich）/ 2005年

17《最好的時光》（Three Times）/ 2006年

18《艾格妮撿風景》（The Gleaners and I）/ 2000年

19《瘋狂麥斯：憤怒道》（Mad Max:Fury Road）/ 2015年

20《月光下的藍色男孩》（Moonlight）/ 2016年

21《溫蒂和露西》（Wendy and Lucy）/ 2008年

22《搖滾啟示錄》（I’m Not There）/ 2007年

23《寂靜之光》（Silent Light）/ 2008年

24《王牌冤家》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）/ 2004年

25《40處男》（The 40-Year-Old Virgin）/ 2005年