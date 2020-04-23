攝影師追蹤美洲豹的時候，意外目睹牠和凱門鱷廝殺的過程。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

美洲豹又被稱為美洲虎，是南美洲最大的貓科動物，體格比相似的花豹更大、更結實，牠們的咬力也異常強大，採用直接咬穿獵物雙耳間顱骨的罕見殺戮方式。如果說美洲豹是陸地上的狠角色，那凱門鱷便是水中霸主，全身上下披著如戰甲般的鱗片，除了補食水生動物之外，也會偷襲路過的陸生脊椎動物。日前有專家發現就一隻飢餓的美洲豹盯上一隻凱門鱷，究竟這2隻分別位於水陸食物鏈頂端的掠食者，誰會成為對方的大餐呢？

一名攝影師在追蹤美洲豹行蹤的時候，發現巴西中部的特雷斯厄茂斯河上有一隻巨大的公美洲豹正在狩獵，牠躲在草叢間，緩緩的接近一隻在附近的沙丘上曬太陽的凱門鱷。美洲豹抵達沙洲後用迅雷不及掩耳的速度從後方對凱門鱷發動攻擊，撲上去用利齒刺穿凱門鱷的後腦，使牠瞬間癱瘓，幾秒鐘的時間就將凱門鱷輕鬆拿下，打包帶走。據了解，美洲豹會將補到的獵物藏起來，分好幾天慢慢享用，想必該隻美洲豹接下來好幾天都不用怕餓肚子了。

國家地理雜誌將這段大自然的真實鏡頭轉貼到網路上，掀起網友熱議，有不少人紛紛留言表示「餓豹了」、「好厲害咬下去鱷魚就不動了」、「這豹不覺得皮有點難咬麻」、「好俐落的身手」、「豹王硬上功」、「瞬間被秒殺了，不過這隻鱷魚看起來像比較小型的」、「拍攝者不救？」。