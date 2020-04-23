不少人都有喝咖啡和喝茶提神的習慣，但經過長時間的使用都會讓原本潔白的杯子留下清不掉的茶垢和咖啡垢，日前一名網友就在PTT上抱怨自己的杯子都被茶和咖啡弄變色了，讓她忍不住崩潰表示「茶垢到底怎麼清啦？」文章引起熱烈的討論，有專業網友也跳出來提供神秘技。

一名女網友在PTT的 WomenTalk板以標題「茶垢到底怎麼清啦？」發文，表示她平常有在喝咖啡和茶的習慣，結果突然發現咖啡壺和常用的杯子都變色了，就算拿檸檬酸加溫水泡了1到2個小時也沒有辦法洗掉，讓她忍不住崩潰直呼「到底怎麼清阿？？」

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言表示「先告訴我你牙齒是什麼顏色」、「科技海綿」、「買新的」、「鹽巴加水用手搓試試看」、「平常就要洗了，現在洗來不及」、「白醋，小蘇打粉」、「小蘇打粉配刷子直接乾刷，檸檬酸是在清水垢的～」、「推薦用牙粉去刷，全聯就買的到了」但有不少專業網友狂推一秘密武器「碳酸鈉」，直言「過碳酸鈉＋熱水，泡個10分鐘後沖掉，杯子跟新的一樣」、「唯一推薦過碳酸鈉，連刷都不用刷」、「用過碳酸鈉，好用、療癒」、「可以到化工行買過碳酸鈉，在杯中加熱水浸泡，等起泡反應結束後再倒掉沖杯子會很乾淨」、「唯一推薦過碳酸鈉，連刷都不用刷」、「過碳酸鈉，杯子加一匙加熱水泡一下就好了」、「泡在過碳酸鈉裡面，連刷洗都不用，一個晚上就清潔溜溜」。