在 Instagram 查看這則貼文 Elle Taiwan（@elletaiwan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 20 日 下午 10:57 張貼

現在有不少國際知名的設計師都會在衣服上增添特別的元素，像知名品牌「MOSCHINO」就被稱為通俗文化的魔術師，經常將生活中常見的泰迪熊、速食店、清潔用品等等變身成為潮物，幽默又有趣的風格受到許多人青睞。日前IG上一段影片遭到網友瘋傳，一名上圍傲人的正妹正在展示新衣，沒想到衣服上竟然有特殊機關，讓網友看了全都大暴動。

Elle Taiwan的官方IG經常分享許多時尚的新消息或趣聞，日前突然轉貼國外一段影片，可以看到一名曲線凹凸有致的正妹正在展示她的上衣，看似簡單的白上衣卻在性感的微笑線鑲有2塊謎樣鐵片，仔細一看才發現是零錢包常見的金口，沒想到正妹突然將位置敏感的金口打開，讓雪乳和肉色的內在美全曝光，還幽默的放了一堆零錢在胸罩裡，讓人看了忍不住臉紅心跳。

影片曝光後引起熱議，不少人紛紛留言表示「買起來」、「我真的看不懂這個設計」、「打開方便…？」、「錢幣決定胸部的厚度」、「一舉兩得」、「好荒謬」、「熱戀的女子都應該要有一件」、「辣欸」、「拆禮物的感覺」、「付錢的時候給店員大飽眼福」還有不少人紛紛標計自己身材好的朋友，要求她們趕快買一件。