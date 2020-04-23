女性性成熟之後都會經歷「姨媽」來報到的現象，有部分的人還會在這期間出現疲憊、情緒化或身體不適的情況。古代皇帝擁有後宮三千佳麗，每天晚上要寵幸誰都是看當天心情，但如果被選到的妃子剛好那個來該怎麼應對呢？

古代女性的月事被稱做「癸水」，在醫療和知識還不夠發達的年代，「見血」對迷信的古人來說是很不吉利的事情，所以都會盡量避開，而擁有尊貴龍體的皇帝更是忌諱，一不小心還被背上影響國運的罪名，為了避免皇帝來的不是時候，各朝代的妃子也發明不少方式，讓皇上「知難而退」。

1‧金戒指

漢朝的妃子遇到月事來潮的時候都會帶上一枚金戒指，起因是金戒指與「經戒之」的諧音類似，所以皇帝一旦看到妃子手上的戒指就會刻意避免寵幸該名妃子。之後的朝代也有出現各種暗示方式的變化，例如手上綁紅繩、門口掛紅燈籠等等，這些小動作都很巧妙的提醒皇帝，避免掉不必要的尷尬。

2‧密奏

唐朝的妃子流行用密奏的方式傳達，據說妃子月事來時都會在御花園清洗弄髒的衣服，同時間也會寫密奏告知皇上最近不方便服侍，等到經期結束之後會再寫密驟來解禁。

3‧敬事房

看過古裝劇的人對敬事房都不陌生，每天晚上拿各宮嬪妃的牌子給皇上翻的就是他們。從明清開始出現的敬事房是管理宮中大小事務的部門，皇帝的「房事」也是他們負責處理，妃子只要那個來了，只要跟敬事房說一聲，便會將她的牌子拿掉，讓皇上想選也選不到。