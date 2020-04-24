台灣號稱美食王國，擁有來自世界各地美味的料理，同時在地化的食物也都相當可口，除此之外，大部分還都「便宜又大碗」，讓人吃完後飽足感滿滿。最近，有日本網友吃了台灣料理卻發文抱怨其餐點「圖文不符」，引起眾多日本人的共鳴。

這名網友「@se_sho_」在推特中發文，表示自己去到愛知縣的某間台灣料理店用餐，然而菜單上的照片和實際送上桌的餐點卻有很大的差異，讓他忍不住抱怨：「不是，這應該算是詐騙了吧？未免也太多了」，從推主分享的圖片可以看到，菜單上每道菜的大小似乎都和現實中的有所出入，尤其是那碗拉麵，份量更是驚人，推主之後也補充說明，整份套餐的價格為700日幣（約新台幣195元），而且飯不夠吃還可以追加，只不過推主最終連原先的份量都吃不完。

沒想到這則推文發布後竟引起大批網友共鳴，紛紛貼出了類似的「受騙」經歷，「有些店你點了炒飯，還會附上以湯為名的拉麵…」、「台灣料理店很常發生這種事，對於重量大於質的人來說是最棒的」、「我去台灣料理店點了700日圓的白飯和拉麵套餐，問他們是不是小份的，結果全都給了1人份」。