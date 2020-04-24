北韓36歲領導人金正恩近日傳出手術後病危，術後狀況撲朔成謎，引發國際關注。對此就有網友提到，北韓和台灣同屬被國際邊緣的國家，其實兩國私底下的貿易互動相當緊密，更有不少知情網友透露，台灣昔日一度打算將核廢料送往北韓。

原PO在PTT「八卦板」以「北韓其實跟台灣是友好國家？」為題，PO文指出，「之前不知道看哪裡說，北韓跟台灣之間其實關係還蠻密切的，因為兩者都不被國際接納，都是邊緣人，於是私底下貿易關係其實蠻密切的。前陣子也有一些台灣貿易商偷賣東西給北韓被國際組織逮捕，加上北韓跟台灣沒有直接的利害關係，小胖也不太可能拿飛彈對台灣，所以台灣人應該要把金小胖當自己人吧？有沒有八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「北韓很多民生物資要靠台灣」、「據說有些飛彈材料從台灣來的」、「都是國際孤兒」、「2012年北韓心臟外科醫療團還是來台灣亞東醫院學技術的」、「檯面下的秘密」、「聽長輩說幾十年來台灣北韓私交其實不錯」、「你沒看他都拿HTC嗎」、「之前核廢料都談好往北韓送」、「台灣曾經打算把核廢料賣給北韓。但被美帝知道就被施壓了」、「當年南韓跟台灣斷交，台灣憤而轉向接觸北韓，雙方交流熱絡，結果南韓還對我們抗議」。