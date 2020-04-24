俗話說：「為母則強」，雖然大部分女性在先天上力氣就比較小，然而當她們生育下一代後，卻會為了孩子們堅強起來，做出許多從前沒做過，甚至是不敢做的事情，而母親對於孩子的愛意和勇敢，除了人類之外，在其他動物身上也有所體現。

(影片來源/YouTube/Kruger Sightings/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，一群遊客到位於南非的克留格爾國家公園（Kruger National Park）參觀時，目睹了一場激烈的戰鬥，從影片裡可以看到，一頭母獅正帶著自己的孩子在路上走著，然而卻突然碰上一群數量眾多的野犬並遭到包圍，為了保護自己的孩子，母獅先是提防地環顧四周，接著看中了一隻有些鬆懈的野犬就朝牠發動攻擊，頓時間塵土被激烈的打鬥給揚起，幾隻野犬也試圖咬住牠的背部。

在一陣混亂中，幼獅跑到了遠處稍高一點的地方躲避，雖然剛開始有一些野犬注意到牠的動靜立刻追了過去，不過很快牠們的注意力又全都被母獅給吸引走，10多隻野犬都小心翼翼地在和母獅打鬥，最終母獅安穩地躺坐在原地，而野犬們則似乎敗下陣來，默默地退場了。